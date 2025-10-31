inklusion logo Sitio accesible
¡Macabro hallazgo en la Cuauhtémoc! Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril

Vecinos de la Cuauhtémoc se percataron de un olor putrefacto; se trataba del cuerpo de una mujer de aproximadamente 70 años en estado de descomposición.

Vecinos de la Cuauhtémoc vivieron un episodio de auténtico terror luego de que autoridades hallaran el cuerpo de una mujer de aproximadamente 70 años en estado de descomposición. Algunos testigos afirman que la difunta vivía sola. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte completo.

