Fin de la “suscripción”: así fue la ingeniosa forma en la que un joven anunció su separación

Por lo general las rupturas amorosas son tomadas con mucho dolor y eso se ve reflejado en la persona. Sin embargo, un usuario de X decidió tomarlo de una manera más “divertida” y realizó un ingenioso video que habla sobre su separación.

El joven en cuestión es Lea (@Aguiwrre) quien con ingenio transformó el final de su relación en un fenómeno viral. La frase célebre de esta publicación fue “Y un día se terminó la suscripción”.

¿Cómo anunció este joven su separación?

En la publicación podemos ver al joven que aparece recostado en el suelo de su vivienda casi vacía y con el icónico mensaje, “Y un día se terminó la suscripción”. Esto sin dudas captó la atención de la comunidad digital y se desató una ola de comentarios que mostraban su empatía.

La casa de Lea se ve completamente despojada de muebles por lo que fue el marco ideal para darle el tono irónico a la frase que había elegido. Utilizando la palabra “suscripción”, se hace alusión a la relación. Esta fue una forma en la que el joven pudo abordar un momento doloroso.

https://x.com/Aguiwrre/status/1960520196453433836?t=2gcf3erGtAjDYbr88R5Bgg&s=09

¿Cómo reaccionaron las redes?

El 31 de marzo, Lea había celebrado en X la alegría de compartir la vida en pareja. En aquel mensaje, escribió: “Qué lindo es convivir, es como tener la vida con suscripción premium. O sea, imagínate llegar a tu casa y que esté la persona que más amas en el mundo ahí esperándote”.

Hasta el momento la publicación ha superado los 2,9 millones de visualizaciones y ha generado miles de reacciones. De igual modo, la comunidad de X respondió con ingenio y solidaridad.

Algunos de los comentarios fueron: “Si te entraban a robar en casa te quedaban más cosas”, a lo que Lea replicó: “Cuando mando un audio mis amigos me dicen que salga del baño jajaja Un eco por falta de muebles”. Otro participante, aconsejó: “Viví esta situación hace poco y no recomiendo, tengan actualizado el método de pago así no pierden la suscripción”. El protagonista continuó la broma: “Estaba así pero me rechazó la tarjeta jajaja”.

