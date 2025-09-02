Acusan a Lapizito de violencia: ¿qué dijo el payaso?

Bien comentan que en ocasiones es mejor hacerse un lado y guardar silencio para que las cosas se acomoden solas. Ese fue el camino elegido por este artista que tiene un nombre en el gremio del entretenimiento. Sin embargo, ante su regreso no se entiende bien cuál será su nueva faceta. Por eso la gente se está preguntando qué pasará con Lapizito después de vivir problemas con su ex pareja.

Te puede interesar - ¿La hermana de Lapizito también fue agredida? Esto se supo sobre Gomita.

¿Lapizito dejará de ser payaso?

El nombre de este artista es Fredy Ordaz y reapareció ante el ojo público después de aislarse por los problemas que tuvo con su ex pareja. La situación fue tan severa que se cumplieron dos años para que Lapizito volviera a las redes sociales y lo hizo con dos publicaciones, después de borrar todo el contenido que tenía en su Instagram.

El primer video que se percibe ahí es el de una canción que escribió y que ya salió en plataformas digitales. Mientras que la segunda publicación es la de un podcast que inaugurará con una charla con su mamá. Ante eso, existen muchos cuestionamientos alrededor de la vuelta de este joven, pues no habló nada de su personaje, Lapizito, por lo que tal vez se estén hablando de él únicamente como Fredy Ordaz.

¿Por qué Lapizito se ausentó tanto tiempo de las redes sociales?

La separación con Fer Durán fue un proceso bastante complicado, pues ella denunció violencia por parte del payaso de televisión. Ante eso, el escrutinio público fue severo y no se supo nada de él, esto hasta la vuelta de sus publicaciones ya mencionadas. Por ello, Fredy aprovechó para dejarle un mensaje a todo el mundo, los que se quedaron y los que se fueron.

“A todos los que me esperaron, que creyeron y que siguieron ahí, les digo: este regreso es para ustedes. A los que dudaron, a los que me dieron la espalda, también les agradezco, porque en el silencio y en la adversidad encontré mi fuerza”.

Seguir leyendo - ¿Qué otros artistas están acusados de violencia doméstica?