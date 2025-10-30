inklusion logo Sitio accesible
Junto a su botella, un cuerpo fue hallado en la Venustiano Carranza

Un indigente de aproximadamente 70 años de edad fue hallado muerto, junto a su botella, en Venustiano Carranza. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

En la alcaldía Venustiano Carranza, la segunda con registro de más indigentes, amaneció con uno de ellos muerto. Según reportes, el difunto de aproximadamente 70 años de edad, habría sido encontrado junto a su botella de alcohol. Una mujer creyó que el cuerpo era de su hermano, pero no fue así. Si nadie lo reclama, podría terminar en la cosa común. ‘El Diablo’ Becerril tiene todos los detalles.

