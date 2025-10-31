¿Quiénes fueron los alumnos favoritos de Lola Cortés en La Academia? Esto reveló a La Bea y Teo

Una charla entre maquillaje y vestuario bastó para que la nostalgia por La Academia saliera a flote en La Granja VIP. Y aunque Lola Cortés se mostró reservada al principio, La Bea y Teo no tardaron en convencerla para revelar detalles que sorprendieron a más de uno.

La icónica jueza habló como nunca antes de los alumnos que más la marcaron mientras fue crítica en el famoso programa. La conversación tomó un rumbo tan natural como revelador, para dejar ver el lado más genuino de Lola Cortés cuando se trata de talento.

¿Qué exalumnos de La Academia han sido los favoritos de Lola Cortés?

La primera sorpresa llegó cuando Lola diferenció su experiencia como directora y como crítica en el reality. Fue entonces cuando comenzaron los nombres. Agustín Argüello fue uno de los primeros en mencionarse, pues según Teo, siempre notaron cómo Lola se emocionaba con él.

Después, vino el recuerdo de Ricardo Hernández, de quien Lola destacó su evolución hacia el teatro musical. Y por supuesto, Samuel Castelán y Nelson Carreras también fueron parte del grupo de talentos que, según ella, brillaron gracias a su disciplina, versatilidad y entrega.

Lola no ocultó su admiración por Nelson, a quien reconoció por su capacidad para cantar todo lo que le pusieron enfrente. Recordó que se dedicó al teatro y que ahora forma parte del elenco de Mentidrag, lo cual, aseguró, no le sorprende en lo absoluto por su calidad artística. La Bea no dudó en mandarle un saludo, mientras Teo preguntaba si Nelson ya estaba de regreso en México, con lo que mostraron el cariño con el que se refieren a él en La Granja VIP.

