¿Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori van por Jawy Méndez en La Granja VIP? Checa su NUEVA estrategia

Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori ya saben a quién van a traicionar en La Granja VIP: ¡ambos llegaron a un acuerdo que, de consolidarse, se convertirá en un auténtico bombazo para la convivencia de los granjeros! Entérate de TODOS los detalles a continuación.

¿Qué planean hacer Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori en La Granja VIP?

Sentados en la sala de La Granja VIP, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, quienes por cierto están en la placa denominados de la tercera semana de la competencia , llegaron al acuerdo de que, si Eleazar gana la Prueba de Salvación, mañana viernes salvará a Sergio y traicionará a... ¡Jawy Méndez!

"Yo lo que quiero demostrar es que nadie es intocable, ni porque haga ni porque no haga (…) y no, no voy a fallar en la competencia, no te preocupes, lo voy a hacer bien rápido", prometió.

Esto porque Sergio Mayer Mori fue enfático y le encargó 2 cosas: esfuerzo en la Prueba de Salvación y lealtad al momento de sacarlo a él de la placa de nominados para, así, colocar a Jawy Méndez en la zona de riesgo ya que consideraron que ya está "muy crecidito" en La Granja.

"La neta siento que lo tienen muy crecido aquí en La Granja (a Jawy), y pues no se vale que a unos sí y a otros no (…) a mí me tienen relegado porque me quieren apagar, pero no van a poder", aseguró Eleazar.

Gómez le dio su palabra a Sergio Mayer de que hará alianza con él, pero en la Prueba de Salvación no hay nada escrito... ¡sintoniza Azteca UNO y no te pierdas el Duelo de este jueves 30 de octubre!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: