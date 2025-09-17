¡Se aproxima Halloween! Estos son los mejores maquillajes para la ocasión

Faltan pocas semanas para que llegue una de las festividades más esperadas por algunas personas, se trata de Halloween. Pues este festejo implica decoraciones, disfraces y por supuesto maquillaje adecuado para la ocasión.

Maquilla a los pequeños en Halloween con estas increíbles ideas. [VIDEO] Ya viene Halloween y traemos para ti increíbles y prácticas ideas para maquillar a los pequeños de la casa.

Si no tienes nada claro para este día, te vamos a traer los mejores maquillajes para que puedas lucir fabulosa pero tenebrosa. Elige el que más te guste.

¿Cuáles son los mejores maquillajes para Halloween?

La influencer @alexxandra.maquillaje es muy conocida en TikTok y en su cuenta oficial ha publicado un video en el cual muestra sus mejores pero fáciles maquillajes para Halloween. Si vas a participar de un concurso de seguro te llevas el primer lugar.

No necesitas tener muchos elementos para poder realizar estos magníficos maquillajes. Hay ejemplos en los que solo necesitarás colores negro, rojo y algunas brochas para el uso del maquillaje.

La creadora de contenido pone énfasis en que son ideas muy fáciles de realizar y no necesitas mucho tiempo. Si tienes una fiesta y no tienes nada programado o no quieres gastar mucho dinero, estas son opciones ideales.

Siguiendo la línea del maquillaje, es importante que prepares la piel de manera correcta. Esta es la forma en la que tendrás el resultado deseado y no dañarás tu rostro. Lo fundamental es que los productos que vayas a utilizar estén en buen estado y no te produzcan alergias.

Los pasos a seguir son los siguientes;

Limpiar la piel

Hidratar la piel que se va a maquillar

Exfoliar e hidratar los labios

Utilizar una prueba hace que se adapte a cada necesidad y rostro

Luego de haber utilizado el maquillaje tienes que hacer una buena limpieza y quitar completamente los productos.

¿Cuándo se celebra Halloween en 2025?

La fiesta de Halloween se celebrará el 31 de octubre. Luego tenemos el 1 de noviembre que es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre el Día de los Muertos. Fechas que son reconocidas ya en todo el mundo.