¡Un hincha murió rumbo al estadio! El siniestro sucedió en Tultitlán

Un hincha de un equipo de la primera división de la Liga mexicana, murió atropellado cuando él y los integrantes de su grupo de animación se dirigían al estadio a alentar a su equipo. Se dice que el fallecido tendría 20 años y el fatal accidente habría ocurrido al intentar cruzar un camellón en Tultitlán. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.