¡Un hincha murió rumbo al estadio! El siniestro sucedió en Tultitlán
Un hincha se dirigía a alentar a su equipo, pero murió atropellado rumbo al estadio. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte del siniestro que sucedió en Tultitlán.
TV Azteca
Un hincha de un equipo de la primera división de la Liga mexicana, murió atropellado cuando él y los integrantes de su grupo de animación se dirigían al estadio a alentar a su equipo. Se dice que el fallecido tendría 20 años y el fatal accidente habría ocurrido al intentar cruzar un camellón en Tultitlán. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
