inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Un hincha murió rumbo al estadio! El siniestro sucedió en Tultitlán

Un hincha se dirigía a alentar a su equipo, pero murió atropellado rumbo al estadio. ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte del siniestro que sucedió en Tultitlán.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Un hincha de un equipo de la primera división de la Liga mexicana, murió atropellado cuando él y los integrantes de su grupo de animación se dirigían al estadio a alentar a su equipo. Se dice que el fallecido tendría 20 años y el fatal accidente habría ocurrido al intentar cruzar un camellón en Tultitlán. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×