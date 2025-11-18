¡Salió volando por los aires! Un hombre fue atropellado en Tacubaya

En el paradero de Tacubaya, un hombre fue atropellado alrededor de las 11 de la noche en la avenida Jalisco. El individuo cayó al suelo tras el fuerte impacto y el vehículo involucrado huyó del lugar. Los curiosos pensaron que la víctima había fallecido. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril desde el lugar de los hechos.