Niño se perdió 3 días en el cerro y gracias a un perro logró sobrevivir

Una de las grandes historias del día se concreta en un cerro de siete hectáreas donde un niño de 11 años se salvó de milagro. Tras asistir una aventura junto con sus padres, el menor de edad se perdió de la vista de ellos, lo cual terminó en su extravío al creer que este iba delante con más personas. Por ello, tras 90 horas de búsqueda, hallaron al infante que declaró que salvó su vida gracias a un perro.

¿Cómo sobrevivieron el perro y el niño en un cerro?

Tras concretarse el extravío del menor en la zona de el Cerro Puñay, rescatistas, pobladores de la zona y los padres de Lucas acudieron al rescate. Y fue hasta casi 4 días donde lo encontraron. él mismo relató que sobrevivió gracias a su instinto de supervivencia, pues comió moras silvestres y bebía agua de los charcos de lluvia que encontraba en el camino.

Pero una parte vital de la historia fue el hallazgo fortuito de un perro callejero que yacía en el monte. Lucas narró que este animalito lo acompañó en su trayecto e incluso durmió con él en los lapsos que se acostaba a descansar. Y es que la compañía fue clave, lejos de que también se quedó con algunas golosinas que le permitieron encontrar la energía suficiente para sobrevivir.

¿Cuál es el estado de salud de Lucas y su perro acompañante?

Aunque los medios locales en Ecuador distan en algunos datos respecto a las horas que estuvo perdido el niño o la situación de salud del menor, se indica que en estos momentos está en el hospital y recuperándose favorablemente. No tiene infecciones por beber agua de charco y en unos días estaría fuera de la institución de salud.

Algunos reportes dictan que el perrito que le acompañó se llama Jachi/Hachi, quien estuvo un par de días ausente de casa. Y aunque Lucas quiso adoptarlo, no procedió dicha petición pues tiene dueño y es un andante constante de dicha zona. Andanzas que le permitieron ser pieza clave en el rescate de un niño perdido en donde él pasea constantemente.