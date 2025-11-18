Influencer fitness muere horas después de que le negaran la atención en el hospital

La comunidad del medio fitness en el espacio digital no cree lo confirmado desde medios locales. La influencer y deportista de fisicoculturismo falleció horas después de abandonar el hospital donde la atendieron, pero donde se indica que ella pidió el alta. En primeros reportes se indicaba que no le habían dado la atención médica debida, sin embargo el hospital indica otra cosa. Ella era Diana Areas, quien falleció a los 39 años.

¿De qué murió la influencer, Diana Areas?

Según los reportes oficiales de las investigaciones en Brasil, la creadora de contenido de 39 años murió después de que su cuerpo impactara con el suelo, tras caer del área de servicio de su departamento. Es decir, parece que se suicidó y esto se habría derivado de una pelea con su pareja.

En un principio la información que circuló hablaba de un posible homicidio, pero parece que dejó caer su cuerpo voluntariamente. Dicho suceso ocurrió la madrugada (12:25 a.m.) del 13 de noviembre, esto en la zona residencial donde ella vivía. No se sabe qué acontecerá con sus dos hijos y la pareja también estaría en investigación para esclarecer el caso.

¿Es cierto que no atendieron a esta influencer en un hospital?

Según los reportes del Hospital Ferreira Machado, la mujer arribó en la mañana del miércoles 12 para ser atendida por cortes en muñecas y cuello. Es decir, marcas de un presunto intento de suicidio. Tras suturar las heridas y aplicar la vacuna antitetánica, la influencer no recibió el alta médica y salió de allí de manera voluntaria cerca de las 10:30 de la mañana.

Ante eso, volvería a su casa y se reportarían fuertes discusiones con su pareja. Por ello, su vida habría terminado saltando de un balcón. En ese sentido, todavía se esperan las resoluciones oficiales y no se descarta ninguna línea de investigación. Pero, lo cierto es que su comunidad ha respondido con mensajes de dolor y asombro por la manera tan horrible de terminar de una persona que inspiró a muchos en el mundo atlético y de la salud física.