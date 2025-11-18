De Canelita a... ¿Mercedes? Los conejitos de La Granja VIP ya tienen nombre y esto es lo que debes saber

La Bea, "El Patrón", Teo, Kim Shantal y Sergio Mayer Mori aprovecharon una visita a los nuevos conejitos de La Granja VIP para jugar con ellos y de paso, "bautizarlos" con tiernos nombres que hicieron reír a más de un fan: ¡entérate!

¿Cómo se llaman los nuevos conejitos de La Granja VIP?

Luego de un martes de mucho trabajo y algunas polémicas desatadas porque los peones se resisten a levantarse temprano luego de poco más de un mes de estancia en La Granja VIP, algunas de las celebridades aprovecharon un momento de relax para visitar a los conejitos que recientemente se integraron a esta emocionante aventura.

Fue "El Patrón" quien le hizo notar a sus compañeros que los conejos aún no tenían nombre, lo que hizo que las otras celebridades echaran a volar su imaginación con los nombres... ¡hubo de todo, desde los tradicionales hasta los más curiosos!

Con nombres como "Canelita", Lily", "Jacintita", "Mary" o "Mercedes", los granjeros demostraron que ya están más que encariñados con los conejitos que de inmediato llenaron de alegría y travesuras el exterior de La Granja VIP: ¿podrán con ellos?

En medio de las especulaciones sobre lo que ocurrirá en este Martes de Nominación y las posturas complicadas que los granjeros adoptaron en su clase de yoga con Fabiola Campomanes , el hecho de que estos animalitos fueran "bautizados" significó una auténtica dosis de ternura para todos.

