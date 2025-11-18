De Canelita a... ¿Mercedes? Los conejitos de La Granja VIP ya tienen nombre y esto es lo que debes saber
Las celebridades le echaron un vistazo a sus nuevos amigos y además... ¡los bautizaron!
La Bea, "El Patrón", Teo, Kim Shantal y Sergio Mayer Mori aprovecharon una visita a los nuevos conejitos de La Granja VIP para jugar con ellos y de paso, "bautizarlos" con tiernos nombres que hicieron reír a más de un fan: ¡entérate!
¿Cómo se llaman los nuevos conejitos de La Granja VIP?
Luego de un martes de mucho trabajo y algunas polémicas desatadas porque los peones se resisten a levantarse temprano luego de poco más de un mes de estancia en La Granja VIP, algunas de las celebridades aprovecharon un momento de relax para visitar a los conejitos que recientemente se integraron a esta emocionante aventura.
Fue "El Patrón" quien le hizo notar a sus compañeros que los conejos aún no tenían nombre, lo que hizo que las otras celebridades echaran a volar su imaginación con los nombres... ¡hubo de todo, desde los tradicionales hasta los más curiosos!
Con nombres como "Canelita", Lily", "Jacintita", "Mary" o "Mercedes", los granjeros demostraron que ya están más que encariñados con los conejitos que de inmediato llenaron de alegría y travesuras el exterior de La Granja VIP: ¿podrán con ellos?
En medio de las especulaciones sobre lo que ocurrirá en este Martes de Nominación y las posturas complicadas que los granjeros adoptaron en su clase de yoga con Fabiola Campomanes, el hecho de que estos animalitos fueran "bautizados" significó una auténtica dosis de ternura para todos.
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN