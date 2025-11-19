Mhoni Vidente predice terremotos catastróficos a partir de esta fecha

Uno de los personajes más polémicos en cuanto al mundo de la astrología, la situación de los horóscopos y considerándose alguien de referencia, Mhoni Vidente fue contundente en lo que le espera al mundo en noviembre. Según sus predicciones, tres países sufrirán terremotos devastadores por culpa de otros eventos que han pasado en el mundo en este mismo mes 11 de 2025.

Mhoni Vidente recibió un don de la Virgen de Fátima cuando era pequeña. [VIDEO] La Virgen de Fátima le aviso a Mhoni Vidente cuando se llevaría a su abuelita al cielo. La señora falleció cuando dormía junto a su nieta.

¿Dónde ocurrirán los terremotos predichos por Mhoni Vidente?

Según la información emitida por Mhoni, estos movimientos son consecuencia o tienen relación con el portal abierto el pasado 11 de noviembre. Todo esto aunado al trayecto que el meteorito 3i Atlas lleva y su injerencia sobre la Tierra. Por ello, Japón, México y Alaska sufrirán las consecuencias con movimientos telúricos en próximos días.

Japón - Este país es el que resultará mucho más afectado, pues se avecinaría un movimiento devastador que tendría entre 8.8 y 9.1 grados Richter. Ante eso, la nación quedará destruida.

Por su parte, el territorio mexicano sufriría por las situaciones generadas en la zona costera. Alaska - Mientras que este sitio sufrirá un sismo de entre 8.1 y 8.6 en la escala de Richter, además de otros fenómenos naturales, siendo el epicentro de cambios a nivel global.

¿Mhoni Vidente alertó de otras catástrofes mundiales?

Dado que en Alaska se habló del principio de ciertos cambios a nivel mundial, parece que el tema del frío traerá acontecimientos que van más allá de un Frente Frío. En países como México se hablarán de temperaturas debajo de los 0 grados Celsius. Aunado a eso, los terremotos podrían llegar para golpear Chile y Ecuador. Mientras que la falla de San Andrés estará activa con un temblor de 5.1 tras los ya mencionados acontecimientos del pasado 11 de noviembre.