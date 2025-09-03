Hombre se enfrenta a la muerte al cruzarse a un tiburón en su kayak: video

Los perfiles con contenido de naturaleza, viajes y experiencias de ese tipo son de las cosas favoritas de muchos de los consumidores de internet. Ante eso, este usuario registró el momento en el que estaba en su kayak y se encontró con un enorme tiburón. Muchos realmente se preocuparon por su seguridad y él explicó los riesgos de estar en un espacio cercano mientras se desplazaba por las aguas. ¿Estuvo en riesgo de muerte?

Nos embarcamos en busca del pez más grande del mundo. “El Tiburón Ballena” [VIDEO] La pesca ilegal aumenta el riesgo de su extinción.

Te puede interesar - ¿Cómo era el Megalodón, el tiburón más grande que existió?

¿Este joven estuvo en riesgo mientras el tiburón pasó cerca de él?

El video se ha popularizado entre muchos de los internautas, pues se ve claramente cómo un tiburón se acercó peligrosamente al sitio donde él se encontraba. El tema que también le agregó más drama al momento fue que el hombre solamente viajaba en un kayak, lo cual lo muestra mucho más vulnerable ante un posible ataque.

Sin embargo, la descripción en el video del joven destaca que él no trató de molestar al tiburón pues incluso es un delito en Escocia. Ante eso, aclaró que el tiburón fue el que se acercó y que había entre 5 y 6 ese día. Simplemente dejó que pasara y posteriormente se alejó a una distancia de 150 pies para seguir admirándolos a una distancia respetable.

#fyp #ocean #travel #scotland ♬ original sound - Sebastian_outdoors @sebastian_outdoors Worlds second largest shark feeding right next to me in my kayak🦈 This beautiful shark was around 15 foot long! I wasn’t far from the beach when this shark approached me. It was one of 5 or 6 in the area on this day! (For clarification it's an offence to intentionally disturb wildlife in Scotland and this video was filmed at a safe respectful distance as I observed the shark feeding I was sat still for a prolonged period of time at a distance of approximately 150m away before the shark came over towards the kayak and then continued to feed behind me. I then left the immediate area once it passed me and paddled further back to observe from a respectable distance. There were 5 or 6 sharks in the area and a couple came close like the one in this video. My hand is in the water as I was filming with a GoPro as it went past. I was not trying to touch the animal and I would never condone anyone to touch a wild animal) #shark

¿Los tiburones atacan a las personas normalmente?

Parte del mito alrededor de los tiburones, generado por películas de Hollywood, es que siempre buscan atacar a las personas. Aunque evidentemente hay un riesgo latente, hay datos que sostienen como casi nulo el registro de ataques de estos animales a los humanos, esto sin provocación alguna.

Según el Expediente Internacional de Ataques de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida, en el 2024 se registraron solamente 7 muertes de personas por ataque de tiburón, donde 4 fueron no provocadas. Ante eso, el joven se podría indicar, que no estuvo en riesgo alguno ante la presencia de estos especímenes y su video sirvió para mostrar lo extraordinario de la naturaleza conviviendo con el ser humano.

Seguir leyendo - ¿Cómo luce el robot de tiburón que explora las profunidades del mar?