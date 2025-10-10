Exhiben mensaje que podría causar la separación de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Desde hace varios días, el nombre de Dalílah Polanco se encuentra en el centro de la polémica, luego de revelar los motivos por los que se habría separado de Eugenio Derbez, un hecho que ha causado gran controversia entre los usuarios, pues muchos afirman que no debió hablar sobre el tema.

Luego de hablar sobre su relación con Eugenio Derbez, han salido muchos comentarios y reacciones que se han hecho virales en las redes sociales, donde se ha llegado a mencionar que la pareja podría terminar por la fuerte polémica que se ha generado.

Y es que, la famosa recordó cuando mantenía una relación con Eugenio Derbez y que el actor le habría sido infiel, lo que los llevó a concluir su relación. Ante estas declaraciones, una famosa vidente ha hecho una sorprendente revelación sobre el futuro de la pareja.

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo podrían terminar?

En esta ocasión, la vidente estuvo presente en un espacio de Heraldo, en donde detalló que esta situación le puede ocasionar muchos problemas a Eugenio Derbez en su matrimonio con Alessandra Rosaldo, al grado de llevarlos a terminar su relación por las declaraciones y las revelaciones que hizo Dalílah Polanco.

Se visualiza la carta de la torre por todas las declaraciones, es que Dalílah Polanco tiene una energía muy oscura, muy densa… esta carta nos está diciendo que va a provocar el divorcio de Eugenio (Derbez)

Finalmente, la experta también le aconsejó al actor que se cuide de las malas energías que lo están rodeando en estos momentos.