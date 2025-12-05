Poncho De Nigris hizo una grosera oferta por un perro en plena calle

De nueva cuenta uno de los videos de Poncho De Nigris está ganando fama por las curiosidades ocurridas en la dinámica que realizó en la calle. Allí se encontró con un perrito, el cual intentó comprar con una suma grosera. Sin embargo, a pesar de la insistencia sobre la dueña, esta no permitió que le quitaran a su adoración con base en los billetes.

¿Por qué Poncho De Nigris ofreció tanto dinero por un perro?

En parte del contenido que maneja el influencer en sus redes sociales, está ganando el cariño de sus seguidores por las caminatas que hace en las calles. Allí interactúa con las personas y entrevista a las personas de diversos temas. Fue así, que se encontró con dos mujeres, a las que primero comenzó elogiando por su belleza.

Ya que se permitió el contacto, comenzó a hablar del bebé que supuestamente estaba en una carriola, sin embargo las dos mujeres llevaban a un perrito chihuahua peludo. Ante eso, Poncho de inmediato les ofreció dinero para llevarse al tal Damon. La joven en todo momento dijo que no, aunque la mamá empezó a dudar cuando la oferta subía.

El regiomontano ofreció hasta 10 millones de pesos por un perro que le cautivó de inmediato. Sin embargo, la joven nunca cedió y aunque ya lo estaba cargando, el perrito tuvo que regresar a su carriola. Mientras que en la parte final de la interacción con estas personas, Alfonso dijo que no importaba la negativa… de por sí no tenía el dinero.

¿Por qué Poncho De Nigris sale a caminar por las calles de Nuevo León?

Como parte de las nuevas dinámicas en el contenido de sus redes sociales, Poncho está pasando por la etapa que muchos de los youtubers viven. Y es que las entrevistas en calle son prácticamente obligatorias para los creadores de contenido. Por ello, muchos dicen que el creador de contenido está aprendiendo cada vez más del ecosistema y por eso le felicitan por buscar este tipo de interacciones con la gente.