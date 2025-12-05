Influencer terminó con quemaduras por participar en este reto viral: VIDEO

Las tendencias en ocasiones son simples bailes individuales o en conjunto, mientras que otros ya toman otro nivel de riesgo. En este caso, lo sucedido con la influencer en turno, hizo que se volviera a criticar el seguimiento de cualquier reto viral que se sube a TikTok y demás plataformas. Ella es Arlen Hernández y contó cómo terminó con quemaduras por seguir una dinámica que vio en las redes sociales. Esta es la historia.

Al Extremo | Programa 4 de diciembre del 2025 TV Azteca [VIDEO] La receta de las mejores cemitas tradicionales, el caso de la pareja que pasó de una calurosa discusión a una lamentable tragedia y mucho más. ¡Al Extremo!

¿Cómo se provocó quemaduras esta influencer en su fiesta de cumpleaños?

De manera bastante clara, jugar con fuego es algo que no debería hacerse, pero aún así la influencer lo hizo para tener un video todavía más llamativo. Sin embargo, la consecuencias fueron latentes al terminar con el rostro quemado, sin cejas, el fuego también provocó la caída del cabello cercano a la frente y se reporta que debe ir a revisarse la vista por posibles riesgos.

Precisamente en la pieza videográfica se observa cómo la creadora de contenido sigue lo que se hace en el trend de TikTok. Allí, se coloca un pastel con velas que lanzan fuego, para que con un polvo especial que se escupe desde la boca… haga una llamarada muy atractiva. Aunque la primera vez le salió, no se vio tan espectacular y por eso se intentó en una segunda oportunidad... donde ocurrió el accidente.

Tras acudir a sus citas médicas, le informaron que sufrió quemaduras de primer y segundo grado, generándole cicatrices evidentes en el rostro. Además, en el mismo video de story time… indica que sus cejas están “tatuadas”, pues desaparecieron con la llamarada que se concretó en el accidente.

¿Cómo reaccionaron las redes ante las quemaduras de esta influencer?

Como suele suceder, algunos dijeron que fue un accidente y agradecen su video de concientización (eso dijo que era su publicación donde explica el accidente), mientras que otros arremetieron contra la creadora de contenido. Las críticas giran en torno al seguimiento de tendencias que solamente buscan visualizaciones, esto sin un real análisis de los riesgos que conlleva.