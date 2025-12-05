¡Impactante! Este es el plan de Alfredo Adame si gana la Salvación en La Granja VIP

Alfredo Adame repasó con Eleazar Gómez el plan que seguirá en caso de que gane la Salvación este jueves 04 de diciembre en La Granja VIP... ¡tal y como el actor lo adelantó en la tarde, el objetivo es irse directo en contra de La Bea y, de paso, salvar a Fabiola Campomanes!

¿Qué estrategia seguirá Alfredo Adame si se salva en el Duelo de este jueves en La Granja VIP?

Alfredo Adame, quien en las últimas horas de este jueves trabajó sin descanso en el establo para ordeñar por última vez a las vacas y prepararles su cama de paja, tuvo una breve reunión con Eleazar Gómez para corroborar que, si se salva, subirá a La Bea a la placa de nominados.

"Entonces el plan es: si yo gano, saco a Fabiola y meto a Bea, y con eso ahí está todo", le murmuró Alfredo Adame a su amigo, quien detalló que con este movimiento seguramente afectarán a una de las figuras más fuertes del Team Cacaraqueo .

"No es de que jueguen a nuestro favor, sino que se trata de sacar al próximo personaje y así encaminarnos a la final (…) poco a poco nuestro equipo, nuestro Muro, nuestro dúo dinámico ha sacado a todos", explicó.

Aunque todavía falta ver qué ocurrirá en la doble traición, de momento el movimiento del "Golden boy" en La Granja VIP está más que confirmado, ¿el Team Muro logrará llegar a la Final con su estrategia o se topará con una desagradable sorpresa?

