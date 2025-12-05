Fabiola Campomanes revela sus desafíos como capataz de La Granja VIP: “Todos durmiendo”

Fabiola Campomanes y "El Patrón" estuvieron de acuerdo en un punto muy importante de La Granja VIP: ¡la capatacia es un trabajo muy pesado y lleno de desafíos a pesar de la inmunidad y de las comodidades de la suite! Conoce el chisme completo de este tema.

¿Cuáles fueron los retos de Fabiola Campomanes como capataz de La Granja VIP?

Antes de la capatacia de "El Patrón" y del fiasco de Teo , Fabiola Campomanes ostentaba el título de la mejor capataz de La Granja VIP gracias a que fue muy estricta con todos los granjeros, sobre todo a la hora de levantarlos y de asignarles tiempos de descanso, una tarea que ella reconoció... ¡no fue fácil!

"Sí cuesta trabajo decir 'estoy al mando y necesito que hagan esto'; por ejemplo, conmigo todavía se dormían, yo fui la primera que les dije: 'Nada de dormir, nada de siestas', yo llegué a c4g4rl3s el palo y eso generó mucho conflicto, mucha resistencia, pero es que si yo no hablaba así no me hacían caso (…) antes de mí, yo veía a todo el mundo durmiéndose", expresó.

Para Fabiola, Kike Mayagoitia fue uno de los granjeros más rebeldes, mientras que "El Patrón" ya ha tenido varios roces con Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori porque no trabajan tanto como sus compañeros ... ¡aceptaron que ser capataz es difícil y, además, muy cansado!

"Ahora que eres capataz, te das cuenta de que no puedes esperar a que cante el gallo porque no te da tiempo (…) eso solamente lo sabemos los que hemos sido capataces: te regañan, ahí está la presión con el Tío Pepe y yo la verdad, más que enojarme, me frustré", lamentó Campomanes.

¡La inmunidad en La Granja VIP tiene su precio y ese es el de lidiar con la resistencia de los peones y granjeros! ¿Cómo crees que le vaya a "El Patrón" con el presupuesto semanal , llegarán al ansiado 100 por ciento?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: