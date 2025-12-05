Hombre se pone en medio de un muro cuando lo golpeaban con mazos; así arriesgó su vida este señor

Internet ofrece diariamente contenido para todos los gustos y en esta oportunidad se viralizó el momento en el que un par de hombres tiraron un muro que estaba invadiendo una propiedad. Ante dicha situación, para salvar la demolición de la barda, un hombre se subió a dicha estructura y con el riesgo de caerse o de ser golpeado por los mazos… atravesó su cuerpo. Esta es la historia.

¿Por qué este hombre arriesgó su vida subiéndose a un muro?

En el rubro en que existe contenido para todos los gustos en la red, el perfil que compartió el video es uno de temática sobre embargos. Y precisamente en ese sentido, este caos trascendió por la reacción final de un hombre que abiertamente invadió terreno de otro predio y aún así quería evitar la caída del muro que traspasó los límites de su propiedad.

Según la descripción del video, el hombre que se subió en la barda y su familia invadieron el espacio de otro terreno, por lo que ante el consenso y aval de la autoridad, se mandó a tirar. Sin embargo, pese a que dos hombres golpeaban la pared para tirarla, este sujeto amedrentaba con causar un accidente y metía las manos y los pies para evitar la caída de su muro.

Sin embargo, los dos hombres que hacían su trabajo con los mazos ni se inmutaron y fue hasta que intervino la hija del señor, que la escena terminó. Al final ese hombre se bajó y todo indica (porque ya no se ve en el video) que la caída de la barda se concretó, al estar invadiendo una zona que ya no les correspondía.

¿Por qué el hombre del muro invadió otra propiedad?

Aunque suene algo incongruente, muchos de los usuarios de las redes sociales dijeron que es algo que sucede con normalidad. Pese a que las medidas y limitaciones de los predios en ocasiones son muy claras, la gente realiza construcciones fuera de su zona. En este caso, se excedieron y por eso les tiraron el muro o al menos la parte que tomaba un terreno fuera de su posesión.