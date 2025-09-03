Hombre vestido de La Monja casi muere por estar jugando en la feria: VIDEO

Tal como lo indican las descripciones de las redes sociales, en el México mágico ocurren cosas que sobrepasan la realidad de las expectativas. Esta atracción que ya se instaló en diferentes ferias del país tiene a La Monja como protagonista. Sin embargo, en esta ocasión la caída del hombre le dio un giro dramático al típico baile de viralidad que impregna las redes sociales.

¿La Monja casi muere por su caída en juego de feria?

Hoy ya hay varias opciones para conocer esta atracción que ha causado distintos momentos de viralidad en las redes socio digitales. El juego mecánico donde una persona vestida de La Monja está bailando mientras todos pelean por sujetarse de las bardas es algo que se conoce perfectamente. Sin embargo, en esta oportunidad hubo un accidente tras la caída de este hombre.

La atracción corría con normalidad. La gente estaba instalada en el juego, la música sonaba y la respectiva Monja bailaba en medio. Sin embargo, en un momento de descontrol, el hombre disfrazado perdió el equilibrio y terminó encima de los pies de las personas. De ahí, el video muestra cómo se reincorpora y vuelve a realizar su trabajo, que es bailar mientras todos giran de manera impetuosa.

¿Dónde surgió el video viral de La Monja?

Aunque ya está replicado en algunas ferias, el fenómeno viral de La Monja inició en una instalación de Espectaculares García. La joven que bailaba en medio de la atracción se identificó como Pamela Jasso, originaria de Guanajuato. En el 2023 se indicaba que tenía 17 años y fue la que comenzó este fenómeno viral. Sin embargo, ni la empresa que monta los eventos ni la joven mexicana se quiso aprovechar de la fama.

Realmente en su momento dieron muy pocas entrevistas y en general no se vieron interesados en monetizar exageradamente de esto, por ello ya es común encontrar varias copias en distintos sitios de México. ¿Cuál es tu monja favorita?

