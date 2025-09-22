Exatlón México está de fiesta: Valery Carranza, una de sus atletas consentidas, se corona campeona otra vez

Una de las atletas más queridas y carismáticas de Exatlón México, Valery Carranza, acaba de sumar un nuevo título a su ya impresionante trayectoria deportiva. La jugadora de futbol bandera (también conocido como flag football), que se ganó el cariño del público en la cuarta temporada, demostró una vez más su alto nivel competitivo al proclamarse campeona en un importante torneo nacional.

¿Qué torneo ganó Valery Carranza?

Valery Carranza compartió en sus redes sociales el trofeo que obtuvo al coronarse campeona del torneo San Luis Bowl 2025, un reconocido campeonato de flag football celebrado en San Luis Potosí. En dicho evento, la atleta fue parte del equipo que se llevó el primer lugar en la categoría Femenil Golden, la Selección Coahuila.

La competencia se celebró los días 19, 20 y 21 de septiembre, en el marco de la cuarta edición del torneo que reúne a equipos de distintos puntos del país. Carranza, originaria de Torreón y seleccionada nacional en competencias internacionales, se mostró feliz con el resultado y posó orgullosa con la medalla de campeona y el trofeo del torneo.

Instagram Valery Carranza muestra su medalla y trofeo

¿Por qué Valery Carranza es un referente dentro y fuera de Exatlón México?

Desde su aparición en la cuarta temporada del reality deportivo y, más adelante, en Exatlón All Star 2023, Valery Carranza se ganó un lugar especial entre los seguidores del programa. Su paso por las arenas de República Dominicana fue solo una muestra del nivel que ha demostrado en el deporte que la apasiona: el tocho bandera.

Carranza fue parte de la Selección Coahuila en 2019, formó parte de la Selección Mexicana en 2021, y disputó la final del Campeonato Mundial de Flag Football en Israel ese mismo año, donde enfrentó a Estados Unidos. Su trayectoria le extiende el reconocimiento del terreno de juego a sus redes sociales, donde promueve el deporte femenino.

¿Qué es el San Luis Bowl?

El San Luis Bowl es un torneo nacional de flag football que reúne a las mejores selecciones estatales y clubes del país. Celebrado en San Luis Potosí, se ha reafirmado como una plataforma importante para promover el talento femenil y varonil en esta disciplina. La edición 2025 marcó su cuarta entrega y tuvo como invitada especial a Valery Carranza, quien además volvió a ser parte del roster oficial, lo que confirma su relevancia en la escena nacional del tocho bandera.