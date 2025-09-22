inklusion logo Sitio accesible
Ella es la famosa señalada por la desaparición del cantante B King en México

A una semana de la desaparición de B King, los fanáticos del cantante colombiano han apuntado a la DJ e influencer Marcela Reyes. Quién es la mujer que todos señalan.

Ella es la famosa señalada por la desaparición del cantante B King en México.jpg
Instagram /marcelareyes /bkingoficial
Iván Charello | Marktube
El pasado 16 de septiembre se reportó como desaparecidos al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, y al DJ Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown. Mientras avanza la investigación, los seguidores del artista señalan como responsable a la DJ e influencer Marcela Reyes.

México nuevamente vuelve a ser noticia en torno a la desaparición de personas y esta vez tiene en lista al cantante B King que visitaba el país junto a Regio Clown, en el marco de una gira de conciertos. Por ahora no hay noticias sobre el paradero de ambos pero una mujer es señalada por lo que pueda haberles sucedido.

¿Qué le pasó a B King?

Desde la semana pasada, las familias de B King y Jorge Luis Herrera se mantienen hundidas en la desesperación por saber qué les ha pasado. Es que ambos se encontraban en México para deleitar al público con su talento pero ya nada se sabe de ellos.

Mientras, las redes sociales del artista muestran el dolor de sus seguidores. Algunos piden por su pronta aparición, sanos y salvo, mientras que otras ya se despiden con dolor de B King y Regio Clown porque temen que han tenido un triste final.

¿Quién es Marcela Reyes?

Es en este marco que los fans de B King no solo se han expresado en pedido de su aparición, sino que han señalado a Marcela Reyes como la responsable. La DJ e influencer colombiana se encuentra en el centro de la escena y es que los internautas remarcan que el cantante la había denunciado formalmente.

Esto se debe a que Marcela Reyes había sido pareja de B King y, según señalan los seguidores del cantante, él la había denunciado a ella y su equipo por acoso y amenazas. Además, el artista colombiano había señalado que si algo le ocurría ella sería la culpable.

Marcela Reyes es ampliamente conocida en Colombia como “La Reina de la Guaracha” y tras las denuncias públicas en su contra no ha tenido actividad en las redes sociales. Desde su círculo íntimo de amigos, remarcan que la DJ se encuentra “desvastada” por la desaparición de B King y muy dolida por las acusaciones que apuntan hacia ella en las redes sociales.

