¡Se dirigía al trabajo y murió atropellado en San Juan de Aragón!

En la zona de San Juan de Aragón, un adulto mayor murió atropellado cuando se dirigía rumbo a la chamba. Chavita, quien era un abuelito de 78 años que se ganaba la vida en el Zoológico, fue proyectado varios metros tras ser impactado. Sus compañeros de trabajo estuvieron al pendiente hasta sus últimos momentos. ‘El Diablo’ Becerril tiene la información.