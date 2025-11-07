Tiktoker china llama ignorante a influencer mexicana por culpar a su país del Covid-19

Llegó la polémica del día al concretarse una pelea digital entre dos influencers relacionadas a México. Y es que la mexicana llamada Ana Gastelum, indicó que por culpa de los chinos el Covid-19 invadió el mundo, esto mientras visitó ese país con su familia. Ante eso, Estela Hao le respondió y de ahí se armó la guerra entre creadoras de contenido, situación que se extendió a los fandoms de las mismas personalidades de internet.

¿Qué se dijeron estas influencers en la polémica alrededor del Covid-19?

Todo comenzó por los comentarios de Ana al realizar un viaje a China. En el video que recopiló sus actividades con amigos y familia, un fragmento de dicha pieza videográfica registra cuando dijo que no perdonaría a los chinitos por propagar el covid en todo el mundo. Por ello, Estela Hao se encontró con dicho testimonio y emitió su opinión.

La creadora de contenido oriunda de China comentó que lo hecho por la influencer mexicana tenía rasgos racistas, xenófobos y que era sumamente ignorante su forma de actuar. Aunque el tono de la opinión de Estela fue con total respeto, atacando el pensamiento y no la persona… los seguidores de ambas personalidades comenzaron un conflicto directo.

Dentro del primer bando, los seguidores de Ana Gastelum defendieron a la influencer indicando que Estela y sus fans no entendían el tipo de humor de la mexicana. Sin embargo, el apunte de muchos de los comentarios del lado de la influencer de China, argumenta que ese tipo de comentarios son simplemente fachadas para seguir con el ya mencionado sentido racista y xenófobo hacia la comunidad asiática.

¿Sigue la pelea entre influencers tras comentarios por el Covid-19?

Parece que todo ya se calmó después de que Gastelum pidió perdón por sus comentarios, aunque insistió que no se trataba de algo serio sino de comentarios en un sentido humorístico. Ante eso, Hao no peleó en su segundo video sobre el tema, incluso reconoció las disculpas de la mexicana y animó a todos a pensar en cómo ese tipo de posturas pueden caer en comportamientos negativos como agresiones hacia personas del extranjero.