Influencer se viraliza tras armar en México la casa que compró en Internet

Las redes sociales han vuelto a dejar con la boca abierta a miles de usuarios y en esta oportunidad el protagonismo se lo lleva una influencer mexicana llamada Karla Miller. La joven utilizó su cuenta de TikTok @karlamiller para mostrar la compra que hizo de una casa a través de Internet y el proceso de ensamble sin pensar que se haría viral.

La historia de la casa prefabricada de Karla Miller recorre las redes sociales y gana lugar en los medios de comunicación. Es que la tiktoker se dedica a la decoración de eventos y tuvo la oportunidad, y la curiosidad, de adquirir una vivienda de manera online en una famosa tienda originaria de China.

¿Compró una casa por Internet?

Según comentó la propia protagonista, tuvo que pagar 2020 mil pesos mexicanos por la casa que vio en la plataforma digital y añadir 55 mil pesos por el envío ya que su nueva morada debía viajar desde China hasta Ensenada, en Baja California Sur.

@karlamiller7 Construyendo casa prefabricada de Alibaba.com✨🙌🏻 VIDEO LARGO (todas las partes juntas) 💞 Saludos 🫂

Así comenzó la historia para poder tener, en suelo mexicano, su hogar de tres habitaciones, una cocina y un baño. Se trata de una casa prefabricada por la cual, luego de que llegara a destino, tuvo que disponer de dinero para el proceso de ensamblaje.

¿Cómo fue el armado de la casa?

La usuaria de TikTok fue mostrando en diferentes videos cómo fue el proceso desde que la casa llegó a México hasta cómo se fue embalando. Grandes maquinarias y personas tuvo que participar en el proceso, a pesar de que muchas partes ya venían pre ensambladas.

Con ciertos cuidados técnicos y la precisión necesaria, la casa fue tomando forma en el terreno que también tuvo que adquirir para poder ponerla en pie. Las publicaciones de Karla Miller no dejan de sumar visualizaciones, likes y comentarios con distintas apreciaciones en los que muestra admiración y sorpresa, mientras que otros cuestionan si resulta adecuado realizar este tipo de compras y hasta si el costo es o no menor que comprar la vivienda directamente en el país.