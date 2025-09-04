Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025
La Exatlón CUP 2025 no solo reúne a los mejores atletas, sino también estrena a sus carismáticas mascotas que ya se robaron el show. Descubre todo sobre ellas.
¿Están listos? Llegó el momento de conocer a las increíbles mascotas que forman parte del Exatlón CUP 2025.
Representando a México está el Jaguar “Teno”, un pequeño amigable, pero imponente, digno representante de los fuertes guerreros.
El jaguar es un animal sagrado en la cultura maya y mexica que simboliza poder, fuerza y misticismo. Representa el espíritu guerrero de cada uno de los atletas mexicanos.
Representando a los atletas alemanes se encuentra el oso “Berthold”. Un personaje robusto, simpático pero muy decidido.
El oso es un símbolo histórico de Berlín muy icónico en la cultura alemana, un animal asociado con la resistencia, el poder y la firmeza.
Representando a Hungría, el león “Asen”. Poderoso y noble, el león es la mascota oficial de Hungría en el Exatlón CUP 2025.
El león es el emblema nacional de Hungría, aparece en el escudo de armas del país y representa el coraje, la dignidad y la fuerza de su pueblo.
El Lobo “Draco” representa al equipo de Rumania. Él porta con dignidad y amor el uniforme de su país.
El lobo es el símbolo de la cultura dacia, antecesora de Rumanía. Es un animal asociado a la valentía, la astucia y el espíritu indomable.
Representando a nuestro vecino del norte, llega el águila “Libby”. Nadie puede representar mejor a Estados Unidos que un águila calva.
Esta águila es un símbolo de libertad, liderazgo y visión. Mundialmente, el águila calva es reconocida como el emblema estadounidense.
La Exatlón CUP 2025 no solo llegó con competencias llenas de adrenalina, sino que también presenta un elemento único que conquistará a todos: sus mascotas oficiales. Inspiradas en la fuerza, la velocidad y la diversión representadas a cada uno de los países que entraron en la competencia. Estos personajes han sido diseñados para representar la esencia del reality deportivo más exitoso de la televisión.