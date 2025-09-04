inklusion logo Sitio accesible
Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025

La Exatlón CUP 2025 no solo reúne a los mejores atletas, sino también estrena a sus carismáticas mascotas que ya se robaron el show. Descubre todo sobre ellas.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Exatlón México
ver fotos
001 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
¿Están listos? Llegó el momento de conocer a las increíbles mascotas que forman parte del Exatlón CUP 2025.
Crédito: Acun Medya Global
002 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
Representando a México está el Jaguar “Teno”, un pequeño amigable, pero imponente, digno representante de los fuertes guerreros.
Crédito: Acun Medya Global
003 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
El jaguar es un animal sagrado en la cultura maya y mexica que simboliza poder, fuerza y misticismo. Representa el espíritu guerrero de cada uno de los atletas mexicanos.
Crédito: Acun Medya Global
004 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
Representando a los atletas alemanes se encuentra el oso “Berthold”. Un personaje robusto, simpático pero muy decidido.
Crédito: Acun Medya Global
005 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
El oso es un símbolo histórico de Berlín muy icónico en la cultura alemana, un animal asociado con la resistencia, el poder y la firmeza.
Crédito: Acun Medya Global
006 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
Representando a Hungría, el león “Asen”. Poderoso y noble, el león es la mascota oficial de Hungría en el Exatlón CUP 2025.
Crédito: Acun Medya Global
007 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
El león es el emblema nacional de Hungría, aparece en el escudo de armas del país y representa el coraje, la dignidad y la fuerza de su pueblo.
Crédito: Acun Medya Global
008 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
El Lobo “Draco” representa al equipo de Rumania. Él porta con dignidad y amor el uniforme de su país.
Crédito: Acun Medya Global
009 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
El lobo es el símbolo de la cultura dacia, antecesora de Rumanía. Es un animal asociado a la valentía, la astucia y el espíritu indomable.
Crédito: Acun Medya Global
010 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
Representando a nuestro vecino del norte, llega el águila “Libby”. Nadie puede representar mejor a Estados Unidos que un águila calva.
Crédito: Acun Medya Global
011 Conoce a las increíbles mascotas oficiales de la Exatlón CUP 2025.jpg
Esta águila es un símbolo de libertad, liderazgo y visión. Mundialmente, el águila calva es reconocida como el emblema estadounidense.
Crédito: Acun Medya Global

La Exatlón CUP 2025 no solo llegó con competencias llenas de adrenalina, sino que también presenta un elemento único que conquistará a todos: sus mascotas oficiales. Inspiradas en la fuerza, la velocidad y la diversión representadas a cada uno de los países que entraron en la competencia. Estos personajes han sido diseñados para representar la esencia del reality deportivo más exitoso de la televisión. ¡Conócelos!

