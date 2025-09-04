Exatlón: Este exfutbolista jugó para Las Águilas del América, formó su familia y ahora es parte de Exatlón CUP 2025

Este atleta de Exatlón México se ha ganado el corazón de todo el país por la entrega y dedicación que pone en cada prueba realizada, mismas que le han hecho valer para participar en la edición de Exatlón CUP 2025.

Dicho competidor apareció por primera vez en la 8va temporada de Exatlón México, además de haber jugado para algunos de los mejores equipos de la Liga MX, donde destaca su paso por el América, equipo donde logró dejar su huella... Así es, hablamos de Mario “El Mono Osuna”.

¿Cuál fue la trayectoria de “El Mono Osuna” por el futbol mexicano?

Realizó su debut como futbolista profesional en la temporada 2009-2010 en la Segunda División del fútbol mexicano, donde jugó para los Dorados de Sinaloa por cuatro temporadas, para llegar en el 2012 al equipo de la Primera División de Los Gallos Blancos del Querétaro, club para el que sirvió por 5 años.

Su consolidación como jugador de la máxima categoría del balompié mexicano le valió para formar fila en Monarcas, equipo al que defendió de 2016 a 2020 y un año más al Mazatlán. Tras este gran paso, logró llegar a uno de los equipos más destacados de todo el continente: el América, club para el que jugó la temporada 2021 - 2022.

En el ocaso de su carrera futbolística, regresó al equipo que lo vio debutar, Dorados y tras una temporada llegó al F.C. Juárez, club con el que tras dos temporadas, puso fin a su carrera en el año 2024.

¿Cuál es la amorosa familia de “El Mono” Osuna?

Mario Osuna está casado con Carolina Murillo, con quien ha formado una familia, pues juntos tienen dos hijos. Se sabe que ellos se conocieron en los inicios de la carrera de Mario, cuando en palabras de él, apenas tenía 40 pesos en su bolsillo.

A pesar de las dificultades, Carolina estuvo a su lado apoyándolo incondicionalmente, creyendo en sus sueños. Juntos, han construido una familia sólida, y hoy en día, Mario considera a su esposa y a sus hijos como el motor de su vida.

No te pierdas de lunes a viernes Exatlón CUP 2025 en punto de las 7:30 a través de Azteca UNO.