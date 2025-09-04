¿Lalo Salazar con nueva pareja? Sube video a redes sociales con otra mujer

Lalo Salazar, el reconocido periodista y conductor, en las últimas semanas se ha encontrado en el ojo del huracán, desde el rompimiento de su relación con Laura Flores, en especial con los múltiples rumores que se han compartido sobre la razón que provocó la separación de ambos.

Sin embargo, en sus redes sociales, se le ha visto acompañado con otra mujer, por lo que ha simple vista podría parecer que ya cuenta con una nueva pareja. Para aclarar todas las dudas al respecto, explicaremos quién es.

¿Quién es la pareja actual de Lalo Salazar?

No olvidemos que Lalo Salazar, recientemente, terminó su noviazgo con la cantante Laura Flores, con quien había iniciado su relación en febrero del 2025, noticia que provocó mucho revuelo entre los usuarios por los miles de rumores que circulaban en la red sobre su ruptura.

Sin embargo, en las últimas semanas en sus redes sociales, se le ha visto acompañado de otra mujer. Pero no se trata de una nueva pareja, al contrario, es su hija Oana Salazar. A ambos se les ve muy juntos, pasando gratos momentos de diversión mientras viajan, compartiendo todo tipo de fotografías y videos en sus cuentas.

Hasta el momento, se sabe que el conductor y periodista, no tiene nueva pareja, gran parte de las publicaciones son en compañía de su familia. No se han encontrado publicaciones que hablen sobre la posibilidad de una relación con otra mujer.

¿Cuántos hijos tiene Lalo Salazar?

En las redes sociales podemos ver que en los últimos días, Lalo Salazar ha pasado gran tiempo de calidad junto a su hija Oana; sin embargo, también se sabe que tiene a su hijo Iñaki, a quien se le puede ver en varias publicaciones del periodista.

Aunque el periodista se ha encargado de mantener en privado su vida personal, la información mencionada anteriormente, se ha logrado recopilar por las publicaciones que ha realizado el conductor en sus cuentas personales, mostrando su gran cariño y devoción a sus hijos en todos los viajes familiares que realizan.