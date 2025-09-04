¿Tu vela se pone negra? Este es el significado y lo que debes hacer

Las velas son objetos que por lo general se utilizan para iluminar pero también como adornos. Sin embargo, en el mundo de la espiritualidad y el esoterismo, son herramientas energéticas que pueden revelar mensajes ocultos, limpiar vibraciones negativas y abrir caminos.

Es por esto que cuando realizaos una petición, una limpieza o un ritual, la forma en que la vela se consume transmite señales importantes. Es por esto que tienes que tener en cuenta el significadode cuando se torna la vela de color negro.

¿Cuál es el significado de que una vela se pone negra?

Absorción de energías negativas

Los expertos en esoterismo, manifiesta que si la vela se pone negra es que ha absorbido una gran carga de energía densa. De esta manera está actuando como un escudo que captura aquello que te bloquea o te afecta.

No quiere decir que tu petición no se cumplirá sino que se debe primero limpiar el camino. La oscuridad en el vaso refleja los obstáculos y la necesidad de seguir trabajando con la energía hasta que la luz se manifieste de manera clara.

Problemas familiares o cargas emocionales

Si la vela o el recipiente donde la colocas se ennegrece es porque pueden existir conflictos familiares, separaciones o tensiones emocionales que afectan la armonía del hogar.

La vela funciona como un espejo energético que refleja esas dificultades, indicando que es necesario un proceso de sanación interna y de reconciliación.

Señal de brujería o envidia

Por último si enciendes una vela y luego otra pero los recipientes o la vela se pone negra es porque hay un indicio de brujería, mal de ojo o envidias intensas dirigidas hacia ti o tu entorno.

¿Qué debes hacer cuando una vela se pone negra?

Encender otra vela hasta aclarar el camino

Lo que se recomienda es que se encienda otra vela y repetir el proceso. Esto se debe hacer hasta que el recipiente quede transparente o la vela blanca, lo que significa que la energía negativa ha sido disuelta y el camino para tu petición está despejado.

Limpieza energética y armonización del hogar

Las velas que se han puesto negras deben desecharse con cuidado, nunca conservarse. Debes hacer una limpieza energética con hierbas como el romero, la ruda o el copal, que ayudan a restablecer la armonía.

Un baño espiritual con sal marina, hierbas o esencias también puede ser útil para liberar la carga personal que la vela reflejó.

Consultar a un especialista espiritual

Por último si tienes este problema con las velas debes acudir a un guía espiritual, vidente o sanador energético que pueda identificar el origen del bloqueo y recomendar un ritual de protección más específico.