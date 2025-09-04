Exhiben a motociclista por imprudente; casi muere aplastado: VIDEO

Los accidentes son situaciones que en ocasiones no se pueden evitar. Algún mal mecánico, ponchadura de llanta o complicaciones con el clima evitan que siempre se pueda prevenir algún desperfecto. Sin embargo, este video traza todo lo que un motociclista no debe hacer mientras circula por las avenidas principales. El momento exacto fue grabado por otro biker que compartió las imágenes en redes sociales.

¿Por qué este motociclista casi muere aplastado?

El testimonio videográfico está propagándose rápidamente en las redes sociales. En especial, ‘X’ es el espacio donde las personas ya le dieron bastante relevancia.

Allí, un motociclista se movía por la Avenida Talismán y Periférico. Estaba lloviendo y el espacio entre carros lucía reducido; sin embargo, otra moto que iba delante de quien graba se metió en un sitio donde no debía.

Este hombre quiso rebasar a dos vehículos inmensos; sin embargo, cuando estos avanzaron, siguieron su traslado normal y prensaron a la moto que estaba entre ambos. Con esto, se percibe como golpean la motocicleta y también la enganchan por momentos. Fueron algunos segundos sin que el tráiler y el camión se dieran cuenta y fue un auténtico milagro que no existiera algún aplastamiento.

¿Está permitido para un motociclista rebasar entre carriles?

La respuesta inmediata es que sí, pero solamente se puede concretar algún movimiento así con el tráfico totalmente detenido. Y evidentemente, el hombre del video que sufrió el percance no hizo caso del todo, pues así como la mayoría de motociclistas… no siguen estas instrucciones.

Algo que también pasa, y más en un sitio como la CDMX, es que aunque la regla de tránsito indica que se debe tener la precaución debida… se toman riesgos innecesarios. Aunque las dos máquinas estaban paradas, el motociclista del video no debía arriesgarse, pues era evidente que el espacio no era tan amplio. Por ello, algunos usuarios indican que están a la espera de que la experiencia le sirva para ser un conductor más prudente.

