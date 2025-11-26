Se hace pasar por su madre fallecida y oculta el cadáver en casa: la historia real que estremeció a Italia

La localidad de Brogo Virgilio, en la provincia de Mantua, al norte de Italia, vivió un momento sacado de una comedia, pues la policía reportó uno de los casos más insólitos y perturbadores que se han encontrado en los últimos años, pues un enfermero de 57 años fue detenido después de intentar renovar la cédula de identidad de su madre fallecida, disfrazándose de ella con peluca y hasta uñas pintadas.

¿Qué ocurrió con el hombre que se disfrazó de mamá?

De acuerdo con lo que se ha señalado, los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre y es ahora cuando la historia ha alcanzado la viralidad. Supuestamente, un enfermero de 57 años tenía como objetivo seguir cobrando la pensión de su madre, cuya muerte decidió ocultar, manteniendo su cuerpo en estado modificado dentro de su vivienda.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con lo que se ha señalado, el hombre llegó vestido al ayuntamiento vestido como una mujer mayor, asegurando ser Graziella Dall'Oglio, su madre. Las declaraciones aseguran que portaba un vestido sobrio, accesorios, collar de perlas y pendientes, intentando imitar la apariencia y los gestos de la anciana.

No obstante, los funcionarios sospecharon de inmediato, debido a su forma de caminar, su voz y la evidente diferencia física que contrastaba con la foto original, por lo que se le pidió que se retirara la mascarilla para la identificación, volviendo el engaño más evidente.

El personal alertó a las autoridades, quienes descubrieron en su domicilio el cadáver momificado de las mujeres, el cual llevaba meses en estado de conservación natural debido a las bajas temperaturas.

¿Por qué lo hizo?

De acuerdo con las primeras versiones, el hombre habría evitado el reporte oficial de fallecimiento, para no perder la suspensión inmediata de la pensión que la mujer recibía y, debido a dificultades monetarias, habría tomado la tétrica decisión de cometer el intento de fraude.