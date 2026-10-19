Hombre de aproximadamente 70 años fallece tras desvanecerse en la calle

Jorge “El Diablo” Becerril presenta el caso de un hombre de aproximadamente 70 años que perdió la vida luego de desvanecerse mientras caminaba frente a una tortillería y una tienda de abarrotes. Al percatarse de lo ocurrido, trabajadores de los establecimientos salieron para intentar auxiliarlo y solicitaron apoyo al 911. A su llegada, los elementos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.