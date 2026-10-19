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Hombre de aproximadamente 70 años fallece tras desvanecerse en la calle

El hombre perdió el conocimiento frente a una tortillería y una tienda de abarrotes; vecinos intentaron auxiliarlo y llamaron al 911.

Jorge “El Diablo” Becerril presenta el caso de un hombre de aproximadamente 70 años que perdió la vida luego de desvanecerse mientras caminaba frente a una tortillería y una tienda de abarrotes. Al percatarse de lo ocurrido, trabajadores de los establecimientos salieron para intentar auxiliarlo y solicitaron apoyo al 911. A su llegada, los elementos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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