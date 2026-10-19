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Ángeles transformó su lucha contra el cáncer de mama en esperanza para otras mujeres

Hace 18 años recibió un diagnóstico que cambió su vida; hoy, tras recuperarse, impulsa un proyecto de brasieres oncológicos que dona a hospitales.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Alejandra Carvajal nos comparte la historia de Ángeles, quien hace 18 años descubrió una bolita en el seno y recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Gracias a que la enfermedad fue detectada a tiempo, pudo recuperarse. Esta experiencia la motivó a emprender un proyecto de brasieres oncológicos que actualmente dona a hospitales.

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