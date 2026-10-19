Ángeles transformó su lucha contra el cáncer de mama en esperanza para otras mujeres

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Alejandra Carvajal nos comparte la historia de Ángeles, quien hace 18 años descubrió una bolita en el seno y recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Gracias a que la enfermedad fue detectada a tiempo, pudo recuperarse. Esta experiencia la motivó a emprender un proyecto de brasieres oncológicos que actualmente dona a hospitales.