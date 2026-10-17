Una persecución tras robo; una gran receta del Chef Rahmar; casos tanto criminales y paranormales en Al Extremo este sábado
Revive lo mejor del programa Al Extremo de este sábado 17 de octubre de 2026.
Unos H.D.S.P.M. fueron protagonistas de una persecución tras haber robado una tienda de conveniencia, además el Chef Rahmar Villegas nos compartió un gran platillo tapatío: Una carne en su jugo.
Alejandra Carvajal nos compartió la historia de una mente asesina que desafío al FBI, así como el caso de “La Niña del Panteón de San Isidro” y las consultas especiales de la Bruja Zulema.