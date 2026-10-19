Venga La Alegría | Programa 19 de octubre 2026 Parte 2 | Conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de octubre 2026, parte 2: La propuesta que sonrojó a Arturo Carmona, Angélica María y Enrique Guzmán revelaron que ya planean su despedida y Ayla Hernández y Aurora Solano compartieron detalles de su labor y misión en MIVICAM y Pink Boob AC.

También, Margarita McKenzie evaluó y ventiló a los conductores de VLA, repasamos lo más destacado del Exatlón y el reportaje de Víctor Landeros. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!