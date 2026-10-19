"¿Qué más quieren de mí?": Manelyk ya no soporta ser Peón en La Granja VIP y envía mensaje a los fans

Manelyk González fue elegida como Peón para esta séptima semana de La Granja VIP y afrontará su segundo peonato consecutivo tras haber ocupado el mismo rol en la anterior semana. En una conversación con el resto de su alianza, remarcó que no entiende por qué el público la quiere ver de Peón y que no puede llevar a cabo su juego ocupando dicho rol. La influencer estalló y envió un mensaje a los televidentes.