¿Catedral o capillita? Así reaccionan las mujeres al descubrir una infidelidad

¿Fuiste la catedral o la capillita? Jessy Portillo salió a las calles de la Ciudad de México para preguntarles a las mujeres cómo reaccionaron cuando descubrieron que sus parejas les eran infieles. Bajo el popular dicho que compara a la esposa con la catedral, donde se jura amor y compromiso, y a la amante con la capillita, donde algunos se esconden para vivir una aventura.