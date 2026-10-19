¡Sándwiches de 10 pisos! Rahmar Villegas descubre enormes creaciones en La Pura Sabrosura

En La Pura Sabrosura, Rahmar Villegas presenta los gigantescos sándwiches de “El Gato”, un lugar donde el tamaño y el sabor sorprenden desde el primer vistazo. Entre sus creaciones destaca el Scooby Doo, un sándwich de 10 pisos con una gran variedad de ingredientes. También nos mostró la Shaggy Burger, preparada con bagel y de un tamaño ideal para compartir. Los precios van de los 150 a los 180 pesos.