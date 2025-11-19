¡Celebramos el Día del Hombre con unos jochos bien monchosos!
¡Jochos bien monchosos de más de 30 centímetros! Rahmar les clavó el diente y no dudó en presumirlos en La pura sabrosura. ¡Ojo a la preparación!

¡A celebrar el Día del Hombre con La pura sabrosura! Rahmar nos presumió unos jochos bien monchosos, pero eso no es todo; también unos exquisitos cortes, tacos de arrachera y más. ¡El jocho mide más de 30 centímetros! Sabor garantizado por La pura sabrosura.
