inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Celebramos el Día del Hombre con unos jochos bien monchosos!

¡Jochos bien monchosos de más de 30 centímetros! Rahmar les clavó el diente y no dudó en presumirlos en La pura sabrosura. ¡Ojo a la preparación!

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡A celebrar el Día del Hombre con La pura sabrosura! Rahmar nos presumió unos jochos bien monchosos, pero eso no es todo; también unos exquisitos cortes, tacos de arrachera y más. ¡El jocho mide más de 30 centímetros! Sabor garantizado por La pura sabrosura.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×