Cruz Martínez reacciona al ser vinculado después de la denuncia de Alicia Villarreal

La denuncia de Alicia Villarreal hacia Cruz Martínez, parece que escala de gravedad, en especial al ser vinculado a proceso, noticia que ha sorprendido al mundo del espectáculo y a los miles de fans que siguen las carreras de ambos artistas.

Se ha dado a conocer la reacción de Martínez al respecto, es así que te detallaremos qué fue lo que comento al respecto y los detalles que se tiene sobre el caso. Así que no te pierdas toda la información que tenemos para ti.

¿Qué comentó Cruz Martínez al respecto?

Ante la noticia de que Cruz Martínez sería vinculado a proceso por la denuncia de Alicia Villarreal, el productor no dejó que pasara mucho tiempo para publicar un comunicado de prensa, dejando en claro su reacción.

En dicho documento publicado en Instagram detalla que de 3 acusaciones, dos fueron desestimadas y rechazadas, detallando que el pleito legal apenas está comenzando, puesto que todavía falta desmentir la acusación de violencia familiar.

Incluso, detalló que aunque está siendo vinculado a proceso, eso no implica que él sea culpable, es para autorizar al Ministerio Público para seguir con la investigación. También aprovecho para agradecer a todos sus seguidores, quienes han estado pendientes de todo lo que ha ocurrido en los próximos días.

¿Qué pasó con Cruz Martínez y Alicia Villarreal?

Todo el pleito legal empezó en febrero del 2025, cuando formalmente Alicia Villarreal hizo la denuncia contra Cruz Martínez, detallando que fue víctima de agresiones físicas durante una discusión entre ellos. Además, durante una presentación en vivo, la cantante hizo la señal internacional de auxilio, provocando que las alarmas se encendieran.

Aunque ya le rechazaron 2 cargos de 3, el productor musical deberá seguir ciertas medidas cautelares en lo que se realizan las demás investigaciones:

No puede acercarse a la víctima

No debe ir a los lugares que ella frecuenta.

Deberá hacer una presentación periódica de 15 días ante las autoridades pertinentes.

Por ahora debemos esperar a que las autoridades den más informes al respecto, para poder conocer el estatus legal de ambas personalidades musicales, además de saber de qué forma va a culminar la situación.