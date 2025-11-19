Frente Frío 15: A esta hora inicia el frío y las lluvias hoy jueves 20 de noviembre

Los estragos de la naturaleza siguen dejando consecuencias importantes dentro de la República Mexicana. Específicamente, este jueves 20 de noviembre varios estados del país sufrirán las inclemencias del Frente Frío 15 no solo en cuanto a lluvias, sino a bajas temperaturas se refiere.

Se espera que durante este día un puñado de estados tengan mínimas de -10 grados derivados del Frente Frío 15, fenómeno de la naturaleza que, además, traerá consigo un periodo de lluvias y chubascos fuertes que afectarán a miles de personas al interior de la República.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 15 hoy jueves 20 de noviembre?

De acuerdo con lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, estados como Baja California, Nuevo León, Coahuila, Guerrero y Tamaulipas vivirán chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm, mientras que Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Colima, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche y Yucatán tendrán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

CONAGUA

Las lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm se harán presentes en Baja California Sur, San Luis, Zacatecas, Tabasco, Guanajuato y la Ciudad de México, mientras que se vislumbra la posible caída de nieve o aguanieve en las Sierras de Baja California, así como en Chihuahua, Durango y Sonora.

El frío también se hará presente en el país, pues mientras Chihuahua, Sonora, Baja California y Durango tendrán mínimas de -10 a -5 grados, el Estado de México, Tlaxcala, Zacatecas y Puebla tendrán mínimas de -5 a 0 grados. Finalmente, Nuevo León, Coahuila, San Luis, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

¿Cuántos Frentes Fríos habrá en noviembre y diciembre?

Los expertos en la materia pronosticaron para noviembre del 2025 alrededor de 2 a 4 Frentes Fríos, mientras que para diciembre se vislumbran hasta 7 Frentes Fríos. Recuerda que la temporada de frío en México se extiende hasta mayo del siguiente año, por lo que se esperan un total de 48 FF’s mientras llegamos a esta fecha.