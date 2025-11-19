Aprovecha los rollos de papel de baño para hacer decoraciones de Navidad fácilmente

Con la llegada de la Navidad, además de las decoraciones se aproximan los enormes gastos, para ciertas personas supone una importante inversión de dinero que puede afectar su economía notablemente, por lo que es un buen momento para sacar algunos tips que te ayudarán a ahorrar.

Es así que te explicaremos cómo aprovechar los rollos de papel de baño, los cuales vamos a emplear para crear elementos decorativos para el hogar, una nueva forma para ahorrar unos cuantos pesos y aprovechar lo que ya tenemos en casa.

¿Cómo hacer decoraciones de Navidad?

¡Alto! No tires los rollos de papel de baño, tal vez parezca que ya no son funcionales, pero pueden ser de gran utilidad para crear decoraciones de Navidad. Para lograrlo sigue algunas sencillas recomendaciones al respecto:

A los rollos, córtalos a la mitad por lo largo. En la parte central superior pega un listón, el cual después servirá para colgarlo en el árbol. Con ayuda de silicona caliente, une nuevamente el rollo, buscando formar un cono. En la parte inferior, corta un poco del cartón para nivelarlo. Una vez que tengas un cono, en la parte exterior pega un listón de tu color preferido, así comenzarás a crear pequeños árboles de todos los colores. Si quieres darle un mejor aspecto, agrégale algunos moños extra.

¿Qué otras decoraciones puedo hacer?

Si deseas aprovechar los rollos de papel de baño que tienes en casa, hay muchas formas que podemos emplear. Por ejemplo, una de ellas es usar la forma del rollo para dibujar en ellos a personajes navideños como “El Cascanueces”, “Santa”, “Muñeco de nieve” o el “Grinch”.

Para ello puedes pintarlos con pintura acrílica o con papeles de colores, siendo otra gran opción y muy sencilla de hacer. Ya sea que los uses como decoración para los muebles o las mesas, ahora si deseas que se incorporen al árbol, agrégale una cinta en la parte superior para que puedas colgarlos sin ningún problema.

Con las técnicas que ya te explicamos, lograrás obtener decoraciones de Navidad llenas de encanto y a un bajo costo. Aprovecha todo lo que tienes en casa y pon a prueba tu imaginación con manualidades muy sencillas para hacer.