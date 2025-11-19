Sergio Mayer Mori ventila ESTRATEGIA contra Alfredo Adame en La Granja VIP: “No hay armonía”

Sergio Mayer Mori se sinceró ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP y aceptó que, para él, hay 2 granjeros que ya no merecen estar en la competencia por los continuos roces que todos tienen con ellos: ¡mencionó directamente a Alfredo Adame por la actitud que tuvo con La Bea e incluso dejó entrever que lo nominará en la Asamblea de este miércoles 19 de noviembre!

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de Alfredo Adame?

Adal Ramones confirmó en la Gala de este martes que la Asamblea de hoy será impactante porque las celebridades tendrán la oportunidad de votar dos veces : por un granjero y por un peón, de hecho Sergio Mayer Mori le pidió a sus fans que no se pierdan las nominaciones cara a cara porque él ya tiene un discurso muy bien preparado y lleno de bombazos para Alfredo Adame:

"Somos todos los de la casa contra sólo 2 personas que se la pasan criticando, mintiendoles a ustedes e insultando nuestra inteligencia, estense pendientes de la nominación que estará bien picosa", recomendó Mayer.

Para el músico, el hecho de que Alfredo Adame se metiera con La Bea fue algo totalmente imperdonable, por lo que todo apunta a que una de sus nominaciones será para el "Golden boy".

"Fue un abuso verbal completamente redondo y pues qué está pasando aquí que un señor insulte y agreda a una niña como La Bea... o sea, no puede ser eso y sí, estamos haciendo lo posible por sacarlo, por sacarlos porque con ellos no hay armonía", lamentó.

Mayer Mori concluyó que, aunque los primeros días logró convivir muy bien con Alfredo Adame, el actor tuvo unos cambios de actitud que ya no le gustaron: "En las primeras semanas conocí a una persona educada, culta, chistosa, pero estas últimas 2 semanas he visto exactamente al Alfredo Adame que todos hemos conocido", expresó.

