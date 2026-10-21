Jorge “El Diablo Beceril” reporta: Misterio en Atizapán: encuentran dos cuerpos

Jorge “El Diablo” Becerril llegó a Atizapán de Zaragoza, Estado de México, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por un bulto abandonado en la vía pública. Al atender el reporte, fueron localizados dos cuerpos de personas de aproximadamente 30 años. De acuerdo con la información disponible, los habitantes de la zona señalaron que no vieron lo ocurrido.