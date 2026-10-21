¡Quiere tener hijos con el hijo de su ex! Mary pide que la resentida de su suegra no se meta

Mary, novia de Cristofer, se niega a darle explicaciones a Paulina, pues es una mujer muy resentida. Revela que tiene grandes planes con Cristofer, con quien ya planea formar una familia. Por otro lado, Mary acusa a su ex de meterle ideas a su hija para que no le hable sólo por andar con Cristofer. Mary se separó del papá de Cristofer desde hace un año y, desde entonces, su hija decidió no vivir con ella. ¿Cuál fue la razón?