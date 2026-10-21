¡Cristofer quiere utilizar el dinero de su escuela para invertir en la estética de su pareja! ¿Debería?

Cristofer, hijo de Paulina, no entiende por qué su mamá no acepta que él es feliz con Mary, la ex de su papá que se quedó sola luego de sufrir una dolorosa infidelidad. Incluso, Cristofer revela que está tan comprometido con Mary que piensa utilizar el dinero de su escuela para invertirlo en la estética de Mary. Sin embargo, Cristofer se enterará de las consecuencias que tendría esa cuestionable decisión.