La Pura Sabrosura presenta: 50 años de sabor en la pancita que conquista paladares

La Pura Sabrosura llega para descubrir un platillo tradicional que conquista por su sabor: la pancita. Este lugar también ofrece taquitos y comida corrida, pero su especialidad es la preparación de pancita con ingredientes como callo y libro. Con un precio de 120 pesos, la propuesta apuesta por conservar el sabor de la cocina tradicional y una experiencia respaldada por 50 años de trayectoria.

