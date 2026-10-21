¡Quiere joderle la vida! El hijo de Paulina sale con la que le bajó al marido

Paulina advierte que no se quedará cruzada de brazos sabiendo que la ex de su exmarido ahora se metió con su hijo, quien tiene que entender que esa mujer sólo lo está utilizando para joderle la vida a su padre. La pesadilla para Paulina comenzó cuando, la que era su amiga, conoció a su marido, pero nunca se imaginó que le quitaría al marido.