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Resumen del martes 4 de agosto: Cada juego acerca a los sobrevivientes a la victoria en Survivor México La Reliquia en Llamas

La supervivencia se pone a prueba en cada desafío rumbo al gran objetivo: mantenerse en la competencia.

En Survivor México La Reliquia en Llamas, cada juego representa una nueva oportunidad para acercarse a la victoria. Los sobrevivientes deben superar exigentes desafíos físicos y mentales, mientras luchan por recompensas, inmunidades y un lugar seguro dentro de la competencia. La estrategia, la resistencia y el trabajo en equipo serán fundamentales para alcanzar el objetivo final y conquistar La Reliquia en Llamas.

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